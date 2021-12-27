證券分析師林鈺凱表示，台股24日改寫歷史新高後，留下一個黑K上影線的型態，不過，正當全市場都認為，行情恐會像11月19日與12月8日一樣，在收了黑K上影線後，隨時可能出現回檔之下，台股27日卻是繼續向上推升、再創歷史新高。

「與贏家為伍、與散戶為敵」，是許多投資人都知道，卻做不到的一件事。觀察台股目前的狀況，即便成交量持續委靡，惟台股卻能在2021年的尾聲，持續改寫歷史新高，完全是散戶的功勞，因為散戶的膽怯、觀望，使得成交量快速萎縮，但反倒也讓投信、外資等法人得以完全掌控盤勢。因此，這一波的多頭僅僅是起點、絕非終點。

個股方面，本周納入投資組合的立凱-KY，車用電池行情看漲，處於上升趨勢，股價經盤整後，創逾八年新高。

展望後市，國內11月外銷訂單數據亮眼，台股基本面表現無虞。此外，美股屢創新高的表現，也暗示了台股現在絕非空頭，更不是投資人該謹慎保守的時候。