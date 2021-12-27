逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，台股27日開盤後在內資點火下，由權值股聯發科、台達電帶動往上攻高，終場收在18048點新高。短線技術面維持偏多格局，但交投清淡不易大漲，盤面仍以個股表現為主，預估指數區間將落在17800～18200點。

大盤持續站穩月線，加上台股本益比回到過去5年來的中間值，評價相對不貴，較易吸引資金進入，搭配市場系統性風險及債券利差風險等指標下滑，提供市場維持多頭的養分，惟需留意變種病毒的變化不確定性。

歷年的封關周外資多已進入聖誕假期，行情由內資主導。預期明年經濟表現將延續成長態勢，以及上市櫃企業營運展望佳，短線內資積極卡位，把握封關周搶先布局第一季多頭行情。根據歷史經驗，10年以來封關周上漲機率高達七成，高殖利率、半導體、電動車概念、航運及金融股皆可留意。

至於本周納入投資組合的華東，隨著記憶體修正漸入尾聲、價格狀況回穩，看好明年市場需求強勁，股價27日開高後，一度勁揚6.67％，領漲封測族群。