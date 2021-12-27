逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/12/27 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股27日盤中成功締造18099點歷史新高，終場收在18048點，漲幅0.49％。資金輪動到同步及落後族群，包括和鑫、光頡、飛宏、車王電、立凱-KY、元山、禾昌、廣明等；反觀強勢股開始震盪，漲多族群獲利賣壓沉重，由結構研判目前操作只宜短抱。 選股以獲利佳、股價未大漲的個股較具補漲機會，譬如南茂、大聯大等。其他如台亞也具短多題材，進軍第三代半導體的台亞券資比飆高至20％，具軋空機會。此外，本周納入投資組合的綠電，技術面上也已突破整理平台轉強，有機會續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 #廣明 #飛宏 #光頡 #綠電 #元山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》資金催落去 衝18048新高 15:062021/12/27 財經 《電子零件》飛宏揪台泥 前進電車、儲能市場 08:352021/12/23 財經 《未上市個股》泓德能源12月28日登興櫃 3引擎催綠能轉型 14:492021/12/22 財經 《盤中解析》大將小兵齊攻 再創新高 12:162021/12/27 財經 台泥認購飛宏私募 攻儲能 04:102021/12/23 證券．權證 光頡 股價波段新高 04:102021/12/26 證券．權證 國泰搶頭香蓋頂山太陽能電廠 李長庚曝背後感人故事 21:322021/12/22 財經 搶頭香！國泰員工減重助攻綠電 頂山太陽能電廠完工 12:392021/12/22 財經 泓德能源衝刺綠電 明年看旺 04:102021/12/23 證券．權證 搶頭香！國泰員工「減重」變綠電 頂山太陽能電廠將完工 17:142021/12/22 財經 小電廠申設也費時兩年！ 天泰能源：2MW以下電廠應簡化申設流程 22:542021/12/22 財經 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 台積電砸1兆台中擴廠 這件慘劇卻被提起：旱災又要來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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