逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股27日盤中成功締造18099點歷史新高，終場收在18048點，漲幅0.49％。資金輪動到同步及落後族群，包括和鑫、光頡、飛宏、車王電、立凱-KY、元山、禾昌、廣明等；反觀強勢股開始震盪，漲多族群獲利賣壓沉重，由結構研判目前操作只宜短抱。

選股以獲利佳、股價未大漲的個股較具補漲機會，譬如南茂、大聯大等。其他如台亞也具短多題材，進軍第三代半導體的台亞券資比飆高至20％，具軋空機會。此外，本周納入投資組合的綠電，技術面上也已突破整理平台轉強，有機會續攻。