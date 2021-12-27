廣東省人大常委會27日召開會議，通過調任新疆的馬興瑞辭去省長的請求，並任命深圳市委書記王偉中為副省長，兼代理省長職務。

新華社報導，59歲的王偉中是西山朔州人，清華大學管理科學與工程專業畢業，在職研究生學歷，管理學博士學位。他曾長期在科技部門工作，2010年升任科學技術部副部長。4年後，王偉中空降山西擔任省委秘書長，後出任太原市委書記。2017年，他再跨省調任廣東，出任深圳市委書記，直至此番調整。

另一方面，調往新疆自治區出任書記的馬興瑞，仍為外界關注焦點。馬興瑞是從學者跨足官場，他曾任哈爾濱工業大學航太學院副院長，之後又出任哈爾濱工業大學副校長，時年才37歲。1999年，40歲的馬興瑞成為中國航太科技集團公司副總經理。2013年，馬興瑞任工信部副部長；在工信部工作不到1年，2013年11月，馬興瑞空降廣東，任廣東省委副書記；2017年，馬興瑞成為廣東省省長，直至2021年12月調往新疆。