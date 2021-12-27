彰化縣政府攜手員林市公所，舉辦2022元旦升旗暨元旦藤山步道健走活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄在宣傳記者會上跟著韻律老師一起動滋動，邀請各界元旦一起來員林升旗迎新年，走員林人氣步道健身、抽大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府攜手員林市公所，舉辦2022元旦升旗暨元旦藤山步道健走活動，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄在宣傳記者會上跟著韻律老師一起動滋動，邀請各界元旦一起來員林升旗迎新年，走員林人氣步道健身、抽大獎。（謝瓊雲攝）

為迎接2022年、彰化縣即將榮光邁入建縣300周年，彰化縣政府首度將元旦升旗典禮移師南彰化舉行，並結合員林市元旦健走活動，報名參加超人氣的藤山步道後再前往員林運動公園升旗，還可參加摸彩，有機會抽中iphone 13、液晶電視等大獎帶回家，健身抽好禮、一同迎接嶄新的一年。

彰化豐采、榮耀三百，2022元旦健走在員林活動，27日在員林市公所前廣場舉行宣傳記者會，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄，跟著韻律老師邱燕妮一起動滋動，與多位民代一同邀請各地鄉親踴躍前來參加元旦升旗，共享新年喜悅。

王惠美表示，過去元旦升旗都是在北彰化舉行，明年首度移師到南彰化，且特別選在最具人氣的藤山步道，元旦當天8點準時升旗，7點則先集合報到，領取國旗、油桐花合織的毛巾，一同出發往藤山步道走，走回來之後還可以看節目表演，參加摸彩品，獎品包括iphone 13、電視機、冰箱、switch、空氣清淨機、腳踏車等，既可健身又可抽大獎。

她說，好的開始就是成功的一半，元旦一早來接受太陽的洗禮，讓您旺旺旺一整年，祝福大家虎年都能虎虎生風、虎年行大運。

員林市長游振雄表示，去年元旦員林市就曾辦理元旦健走，受到熱烈迴響，1500個名額報名秒殺，活動當天湧入超過2000人；感謝縣府和王縣長明年元旦特地選擇在現在最夯的人氣景點─員林藤山步道舉辦元旦升旗，這次特別開放網路報名1800個名額，希望各界鄉親踴躍報名、共襄盛舉。

社會處長王蘭心說，2022年元旦升旗典禮市首次在員林市辦理，並結合員林市公所主辦藤山步道健走，元旦當天早上7點至現場報到後，可領取限量且印有國旗及桐花圖案的紀念運動毛巾一條，升旗典禮完畢後有暖身操，接著沿著藤山步道健走至鳳天宮後返程，全長約4公里，沿途還有許多在地產業、農特產品及特色美食小吃可逛、可品嘗，是適合全家大小一起出遊的大眾路線。