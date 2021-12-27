三總高壓氧治療中心共有5台單人艙、1台多人艙，這台多人艙每次能容納11名病患，每次治療時間為100分鐘。（陳人齊攝）

三總高壓氧治療中心內的單人艙，病患每次療程後，大多能感受到心肺功能獲得舒緩。（陳人齊攝）

國內新冠染疫人口已達1.6萬人，約有8成康復者飽受新冠後遺症之苦，近期國內有多家醫院開設新冠肺炎整合門診，方便讓康復者回診追蹤，進行復健等後續治療。三軍總醫院上月開設全新的「後新冠肺炎心肺復健整合門診」，主打的高壓氧療程為全台首創，能有效幫助重症病患恢復正常生活。

三總「後新冠肺炎心肺復健整合門診」納入家醫、胸腔、感染、復健、精神、營養、中醫等科別，由家醫科作為新冠康復者的第一站，經初步評估後可依病患需求轉介至各門診，胸腔科則針對肺功能、心肺耐力嚴重受損的康復者提供心肺復健治療，內容包含各項有氧訓練、高壓氧治療。

三總胸腔內科主任彭忠衎表示，目前已收案72名康復者進行心肺功能復健，其中20人曾接受高壓氧治療，許多重症病患起初一度被認為無法脫離供氧氣，但經高壓氧治療後，現在不但無需配戴供氧器，心肺功能也逐漸恢復正常。

彭忠衎指出，三總的新冠重症病患康復後接受高壓氧治療，可百分之百脫離供氧機，雖然目前高壓氧治療未列入新冠康復者治療指引，但從過去的八仙塵暴、新型流感經驗，都確認高壓氧可帶來出乎意料的療效。

三總胸腔暨重症醫學科主治醫師唐士恩表示，除幫助病患恢復心肺功能之外，高壓氧治療甚至能恢復新冠病毒造成的掉髮問題，一名年僅30多歲的女病患，確診新冠肺炎後肺功能檢查都正常，但卻出現胸悶、胸痛、掉頭髮等問題，經高壓氧5次療程後，頭髮就恢復生長，如今已能正常生活。

一名54歲的林先生於今年5月確診，留下肺纖維化、運動低血氧的後遺症，住院2個月後，每天過著呼吸越來越喘、無法正常行走的生活，但經高壓氧治療10次療程後，原本走路6分鐘血氧濃度會從95％跌至80％，現在已進步成88％，肺功能從50％進步到67％，進步幅度相當顯著。

唐士恩指出，高壓氧治療每次治療需自費2400元，需要治療10次才算一個完整的療程，目前是用研究計畫的方式進行收案，讓新冠重症病患能免費接受高壓氧治療，日後將會就病患治療前後的差異進行研究，藉此提供新冠病患更高品質的復健治療。