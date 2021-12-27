綜藝天王吳宗憲（憲哥）兒子吳睿軒（鹿希派）26日凌晨遭遇警方臨檢，當場被聞到身上有濃濃大麻味，隨即被逮捕移送台北地檢署偵辦，檢方訊後裁定10萬交保。被問兒子鹿希派再度捅婁子，回家是否有被他和姊姊吳姍儒痛罵？吳宗憲27日受訪表示，這次比較特別，都沒有任何人罵他，「因為大悲無淚！」也重申自己最不能原諒的過錯就是「愚蠢」。

鹿希派原本周三將舉行新專輯《P》發片記者會，在事發第一時間即宣布取消，吳宗憲對於兒子再度闖禍，也一度說重話痛心表示「子不教，父之過」，懇請法官從重量刑，並強調「最不能原諒的過錯就是：愚蠢！愧為人父！也難辭其咎！」但事隔一晚，他今態度稍微軟化，加上不少人認為，取消發片記者會無濟於事，如期舉行才能讓鹿希派自己好好面對錯誤、真正長大，吳宗憲對此也表示：「有道理！現在最有可能就是如期！」

吳宗憲坦言，昨晚確實有和牧師一起和兒子深談近2小時，「本來想罵三字經，因為牧師也在，只好改聊聖經！」一向以兒女為傲的他，無奈地說：「我說他是我們家的『新科狀元』，是我們家第一個有前科的！X的，伯克利音樂學院第一名畢業，你給我在大街上呼麻！」連從國中就看著他長大的牧師也不解怎麼一個從小這麼乖的孩子老是在發片前捅婁子，「而且製作費5、600萬就擺在那裡，沒有發就再見，發了也是就這樣！」

憲哥說，他還問兒子「爸爸有沒有做不好或對不起你的地方」，鹿希派說沒有，「我回他，我唯一沒有做到的，就是沒有讓你們餓過肚子、沒有遇過挫折！」他感嘆地說：「 若要子女好，且留三分飢與貧！什麼事都幹不了，就是不夠餓，如果你都穿不暖了，還要求什麼多漂亮，先求溫飽再說！」但聊完他又告訴兒子「不應該跟你聊這些」，「他問為什麼，我說很簡單，因為這些都聊過10遍以上了！我做不了身教，憑什麼在這裡給你這麼多言教？」

他痛心地說，鹿希派不只是犯了罪，還犯了家規，「我們的家規，就是要孝順父母、不自私。今天你做這種事，就是沒考慮姊姊、爸爸、阿公、阿嬤，我們都是好名聲在外，沒犯過巨大錯誤，也沒人有過任何前科，現在你有了前科，就是『新科狀元』了嘛！」他說本來周三發片記者會，他和Sandy及一些藝人朋友都會站台，現在也覺得沒有必要了。就讓他自己去，自己做決定！」他最後不免流露為人父母者的失望，直言自己難辭其咎，「心裡很抱歉！」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！