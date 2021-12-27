雖然智財法院裁定禁止光洋科(1785)獨董吳昌伯今日召開臨股會，不過，吳昌伯今下午2時仍無視法院執行命令自行召開，並在2時30分結束，馬堅勇陣營並未透露臨股會的內容及決議。但根據現場小股東指出，今天並沒有進行董事改選，會中還宣布延期到1月3日再行改選，此舉也讓股東傻眼，臨股會可以說延就延、說開就開。

光洋科經營權之爭越打越烈，但法院裁定雙方獨董禁止召開臨股會，卻澆不熄吳昌伯的熱情，今天下午依照自己的安排召開臨股會。雖然會中法院執行人員到場制止吳昌伯召開股東臨時會，多次點呼馬堅勇和吳昌伯，並在場公開宣示法院的強制執行命令，但股臨會持續召開。

另外，投保中心也派員到現場，卻無法遞送發言條，只能在現場表達「該場臨股會違反法令及法院裁定，也無法讓股東順利入場，依法表達異議」，不過，卻遭在場小股東及工作人員拍手鼓譟。

台鋼集團指出，對於光洋科公司派（吳昌伯）荒腔走板、違法亂紀的行徑，台鋼集團只能用「無言、沈痛」兩個字來形容，呼籲主管機關金管會、證期局、商業司制止這種公司治理亂象，也希望商業法院、執行法院能硬起來，彰顯司法威信，自己的裁定自己救，別讓司法威信再被吳昌伯等人士惡意踐踏。