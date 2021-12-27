蕾神之錘錘破王力宏的優質人設，露出既花心又小氣的真實個性後，讓王力宏穩坐2021年渣男寶座，華人星占權威李靜唯老師分析兩岸三大渣男的塔羅密碼，訝異發現驚人巧合，包含王力宏、羅志祥跟吳亦凡，竟然三個人的人格靈魂牌都是隱者隱者。

李靜唯老師分析，人格靈魂隱者隱者的人，對應的星座是處女座，非常具有專業能力，但相對的也多半容易有王力宏歌曲裡那句「多的是你不知道的事」，包含秘密戀情或者小三、劈腿之類。難怪三大渣男人格靈魂有此巧合的雷同，而「多的是你不知道的事」這種個性的養成，也多半跟原生家庭有關。

李靜唯老師表示，雖然兩岸三大渣男人格靈魂牌都相同，但愛情跟財富各落在不同位置，對他們同樣也有決定性的影響。王力宏隱者隱者加上愛情牌節制，這樣的組合其實不太適合走入婚姻，李靜唯老師強調，王力宏最大的敗筆在財富牌，財富牌皇帝的人，非常大男人跟自以為是，尤其財富逆位的人，更是小氣，「高興才賞你，不高興門都沒有」，這也造成這次王力宏徹底翻車，形象大毀的原因。

在王力宏事件後形象逐漸被洗白的小豬羅志祥，愛情牌是塔，李靜唯老師分析，愛情牌塔的人，特別喜歡三觀極為不同，難以駕馭、個性強烈的對象，也就因為這樣，也容易遇到具毀滅性的情人。羅志祥財富牌是星星，意味著錢財對他沒有那麼重要，相對也就會比較大方。

目前傳出羅志祥打算選在家鄉花蓮跨年夜復出，但因為周揚青事件讓他形象重挫，花蓮地區家長已傳出以「品德有爭議」為由加以抵制，李靜唯老師指出，以羅志祥今年流年走惡魔來看，復出之路恐怕不如預期，要恢復以往輝煌不太可能，李靜唯老師建議，財富星星的羅志祥，可以考慮跨足其他領域發展，只要有創意的都適合他。

李靜唯老師也提醒，羅志祥明年流年走塔，不論在事業或感情上，都要謹言慎行，因為他人生可能還會有很大變動，如果習性未改，再遇毀滅性女人報復也不無可能。

至於涉嫌強姦多名未成年少女的大陸歌手吳亦凡，還來不及發文道歉就被抓去關，下場最為悽慘，李靜唯老師分析，吳亦凡也有原生家庭問題，且愛情在審判，財富在惡魔，兩張都是業力牌，屬於人格扭曲的組合。

李靜唯老師指出，愛情在審判的人，感情觀有很大偏差，容易因感情毀掉一生，愛情在審判最大的殺傷力，就是容易遇到官司深陷囹圄，目前大陸方面流出吳亦凡在獄中的影片，曾經風光到頂出門都有保鑣同行的他，現在已經落魄到極致。李靜唯老師強調，財富在惡魔的人為名利可以不擇手段，甚至遊走法律邊緣，加上吳亦凡今年流年走死神，在獄中要待多久都還在未定之天。

李靜唯老師感嘆，近幾年從塔羅密碼驗證，登上新聞版面的負面人物，多半流年都是死神。

●王力宏塔羅密碼

人格:隱者

靈魂:隱者

愛情:節制

財富:皇帝

2021流年:隱者

2022流年:命運之輪

●羅志祥塔羅密碼

人格:隱者

靈魂:隱者

愛情:塔

財富:星星

2021流年:惡魔

2022流年:塔

●吳亦凡塔羅密碼

人格:隱者

靈魂:隱者

愛情:審判

財富:惡魔

2021流年:死神

2022流年:節制