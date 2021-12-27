73歲曾義和曾任青溪國中生物老師，蹲點拍攝紀錄許厝港溼地野鳥30年，27日無償捐贈5萬張生態幻燈片給桃市府數位典藏推廣環境教育。（蔡依珍攝）

73歲曾義和曾任青溪國中生物老師，蹲點拍攝紀錄許厝港溼地野鳥30年，27日無償捐贈5萬張生態幻燈片給桃市府數位典藏推廣環境教育。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦等人27日為許厝港濕地環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦等人27日為許厝港濕地環教設施場所暨濕地保育工作站揭牌。（蔡依珍攝）

73歲曾義和曾任青溪國中生物老師，年輕時探險發現許厝港溼地候鳥群聚，開始蹲點拍攝紀錄，甚至變賣長輩遺產添購攝影器材，27日將30年來記錄的5張萬生態幻燈片，無償全部捐給桃市府進行數位典藏，市長鄭文燦親頒感謝狀，允諾會善用環境教育推廣。

曾義和畢業於國立台灣師範大學生物學系，21歲就開始在桃園青溪國中任教，他說台北關渡和新竹金城湖都是賞鳥勝地，中間的桃園一定也有據點，他推測鳥類遷徒路徑一步步尋覓，終發現許厝港濕地，但當時還無人開始記錄，身為生物老師當仁不讓，一頭栽進野鳥世界。

曾義和笑說自己「沒事就來」，有人覺得吹海風艱辛，但他不覺得是工作，尤其看到照片打在電腦螢幕上，特別滿足，他也感嘆，全球暖化、環境變遷，許多過去曾到訪的候鳥已消逝，「就只見過這麼1次！」還好還有相片為證，他認為相機、相片保存方法都改變，私人工作室不夠完善，希望借助國家之力保留候鳥的美，他也提到，許厝港溼地就在機場旁，投宿過境旅館只要花不到百元的計程車費就能盡賞美好畫面，身為國家門面非常重要，也展現台灣注重保育。

鄭文燦說，曾義和長年觀察並拍攝大園區濱海的野鳥生態，並將拍攝作品發表於《大地》環境生態雜誌，如今為讓孩子們一賭許厝港濕地30年來的光景，將珍貴幻燈片無償捐贈給市府，為許厝港重要濕地環境教育注入新活水，未來將由海管處數位化並分類典藏。

「小燕鷗飛翔」意象的環教天幕廣場也宣告啟用，鄭文燦讚是候鳥來台第一站，也預告明年要舉行侯鳥音樂祭，結合攝影、生態旅遊及音樂活動，讓更多人看見豐富的水鳥生態魅力。

鄭文燦說，許厝港重要濕地擁有豐富多樣的生態環境，市府自105年受託管理許厝港重要濕地，經盤點後決定將公有土地961公頃全數納入劃定範圍，並分階段於108年展開全國最大濕地復育工程，除了與環保署合作，清除老街溪河口非法垃圾場廢料與污泥，並採取「以鳥為本」的生態工法，拆除非法漁塭並以老街溪出海口淤沙回填，成功新增大約22公頃的濕地面積。

鄭文燦說，依照野鳥學會調查，109年觀測水鳥數量是108年完成復育前的2.3倍，歷年觀測的鳥種紀錄快速累計達241種，因此特別舉辦「2021冬候鳥季」賞鳥活動，邀請師生共同進行生態踏查。