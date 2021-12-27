台中市第2選舉區立法委員缺額補選在1月9日投票，5名候選人中，國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀的選情備受關注，雙方戰況也日趨白熱化。不過，根據一份網路民調顯示，大多數網友較看好顏寬恒能夠勝選。

國民黨候選人顏寬恒26日抨擊民進黨候選人林靜儀以競選影片挑起年輕人仇富反商情結、撕裂社會；林靜儀則在龍井及霧峰區舉行兩場大型造勢活動，副總統賴清德領軍南下助講，直攻顏家豪宅爭議。

國民黨副主席連勝文27日晚間也在臉書發文透露，自己下午特別到台中顏寬恒競選總部加油，他強調顏及其家人長年在地方基層服務，幫助過許多人，「也不是像某些人，一到選舉就只會噴髒水」。

入口網站《YAHOO》以「台中第二選區補選，你看好誰會當選？」為題，進行網路投票，投票時間為12月27日至29日，截至27日晚間6點，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，看好顏寬恒當選的有1074票，看好林靜儀當選的則有387票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

看好顏寬恒的網友們表示，「暸解當地需要」、「在地人最了解在地人的需求」、「至少不會講一堆幹話」、「他經驗十足，不會因為之前沒當選，就不服務選民」、「不能讓一黨獨大，要互相制衡」。

看好林靜儀的網友們則說，「別懷疑目前電視台你只看的到林的好跟顏的壞」、「清流會做事」、「選舉還是民進黨的天下」、「國民黨還想黑金治國？」