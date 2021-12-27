屏東基督教醫院引進軟式輸尿管鏡碎石手術，除降低感染風險也減少腎臟損傷。（謝佳潾攝）

據統計，台灣泌尿道結石盛行率約10％，而5年內的復發率高達50％，且不僅好發於30至50歲從事勞動工作者身上，連急診室醫護人員也難以倖免，為此，屏東基督教醫院引進軟式輸尿管鏡碎石手術，除降低感染風險也減少腎臟損傷。

屏基泌尿科主治醫師李日馳指出，泌尿道包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道，而腎臟輸尿管結石大多首選門診體外震波碎石來治療，適用於腎結石2.5公分以下，輸尿管1公分以下的結石病患，碎石成功率約7成。

但他說，當結石位置不好或者體外震波碎石效果不佳，就必須考慮手術治療，而相較傳統經皮穿腎造廔手術，軟式輸尿管鏡碎石手術是運用軟式輸尿管腎臟鏡，轉彎角度可達270度，以雷射碎石，提高清除率，不但效果與傳統手術比較起來不相上下，且單一次使用降低感染風險，還減少腎臟損傷，沒有傷口，縮短住院天數。

他說，現代人工作忙碌，常常會一工作就忘記上廁所，或是根本沒時間上廁所，急診室的醫護人員就是個最好的例子，屏基急診室有位38歲女護理師就患有多次右腎盂腎炎，且經多次體外震波碎石均無效，直至使用軟式輸尿管鏡碎石手術後才治癒。

他說，以統計數據來看，男性罹患泌尿道結石的機率是女性的2至3倍，以此推估屏東縣80萬人口，約有8萬人可能患有尿路結石，而患者會有腰部悶痛或腎部絞痛，噁心、嘔吐及血尿、排尿不暢的情形。

他提醒民眾，一定要及早處理結石，以減少感染及癌化風險，若結石長期阻塞會影響腎功能，甚至最終導致洗腎。