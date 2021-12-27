隨著台灣進入高齡化社會，長者的健康備受關注。三級貧戶出身的「健康老施」董事長施泰生，如今事業有成，為回饋社會，27日捐贈20台電動健步機給全成基金會，在春社社區長照機構舉行捐贈儀式暨健康平安餐會。

施泰生表示，3年前他的母親跌倒，健康惡化後不幸過世，驚覺以往投身健身器材都為年輕人設計，決定為銀髮族研發電動健步機，提醒長者「保命防跌」，從走路中走出健康。施泰生思考如何讓長者與行動不良者，連坐著都能方便運動？他開始研發電動健步機，政府推動長照2.0長期照顧長者，但生活中長輩如能自行運動，讓他們找到自行步行的本能。

施泰生說，有的長者因行動不便，長期窩居室內，心情鬱悶愈不想出外走走，他全台跑透透捐贈電動健步機，高齡化社會到來，大家更應重視身邊爺爺、奶奶、長輩們健康，今日到春社日間照顧服務據點，看到一名90歲的姊姊向他訴說膝蓋問題走路不易，更努力踩健步機，讓他都感動的掉下眼淚。

35年來持續研發生產健身器材的施泰生，出身三級貧戶，以往家中三餐不繼，被善心救濟後度過生活難關，現在事業有成，於是開始想要回饋社會。他希望拋磚引玉做公益，大家動起來，有錢出錢，有力出力，要活就要動，讓老有所終、老有所靠、老有所依，施泰生也特別加碼捐贈全成基金會尾牙加菜金，表達他對日間照護站心意。

全成基金會深耕南屯社區服務近16年，健康長者的健康預防或失能者長期照服務受肯定與好評，獲得「健康老施」捐助20台電動健步機提供全成基金會運用於社區服務，針對日常失功能老人提供輔助運動協助，維持現有日常功能。

洋溢青春活力的台灣小姐，穿著充滿節慶喜氣的耶誕服飾為長輩演出精彩歌舞，全成福利基金會的長輩們不只跟著帶動唱，為歡迎「健康老施」和台灣小姐熱心與熱情，春社據點長輩特別以「據點之歌」表達感謝心意。

全成基金會董事長聶玉美表示，感謝社區裡有這多的熱心者願意對長者健康預防和長期照顧貢獻心力，全成基金會有了善心者的支持與愛護，將更竭心盡力的守護好受照顧的長者，讓老人家能持續在地老化，持續活躍在熟悉的社區裡。

全成基金會每年過年前都會連結社區志工、企業團體等辦理「寒冬送暖歲末圍爐活動」，即將於2022年1月邁入第16屆，目前正在熱情募集善心中，第16屆「寒冬送暖歲末圍爐活動-送年菜」將於2022年1月21日展開，希望獲更多民眾與企業響應支持。