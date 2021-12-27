由益航持有逾58％股權的大洋-KY(5907）27日下午法說，大洋-KY為彰顯「高大上」招商實力，插旗上海首家購物中心千樹店蔚為話題，首日吸引逾10萬人潮、目前單日平均仍有6～7萬人潮進館；大洋-KY第四季雖有話題性十足的千樹店導入，但相較去年同期的短波報復性消費「還差一點」，主要是疫情看不到盡頭，影響消費信心，零星疫情都會對客流影響很大。

所幸透過虛實整合帶動電商業績往上，目前占比約10％貢獻。

大洋-KY財務長洪偉凱指出，大洋上海千樹店總營運面積逾10萬平方米，目前開幕約有4萬平方米，約有七成品牌開出，預計2022年1～2月還會陸續進駐藝術品展館等，約估開至八至九成，還有一成的櫃位還在評估其他品牌；他說上海千樹店是彰顯大洋集團本身招商實力的史上最大案，也是大洋集團在中國百貨零售事業里程碑，透過上海千樹店展現大洋集團在招商上也可以呈高、大、上（高端、大氣、上檔次）的實力。

大洋集團目前在全中國三大片區、十個城市總計開出15家店，其中以武漢為核心的華中片區計有三店、約逾28萬平方米營運，華東片區則以南京為核心約有18萬平方米、華南則以福州為核心發展計有10萬平方米賣場，上海千樹店則有10萬平方米，今年以來除了積極籌備千樹店外，因陸續受到長江水患、疫情反復來襲與限電影響，前三季營收相較去年同期還是衰退，但虧損相對收歛，每股虧損0.75元，累計前11月營收47.34億元，轉正成長11.12％。