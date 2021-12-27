據《美麗島電子報》公布的民調顯示，針對「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」，賴清德以30.6%位居榜首，新北市長侯友宜則以22%居次。不過，12月政治人物信任指數，侯友宜近4個月來的信任指數從74.1%下滑到70.7%，仍居最高。對此，侯友宜今出席活動會後受訪表示，努力做事還是他最重要的方向，大家給他的指教都心存感恩。媒體人韋安則拋出3大預言表示，侯友宜的民調在3個月後應該會回來到原來的數值。

韋安27日在臉書撰文列出「3大預言」，供大家解讀。第一，侯的支持度在短暫小幅下跌後，3個月後會回復到原來數值，甚至更高一點點（因為已到天花板了）。

第二，「歲月靜好」，2024侯若有機會出線，此一觀念將成為全民支持的主旋律。「藍天再現」、「抗中保台」、「歲月靜好」？

前兩項從1218公投結果來看，各有兩成支持度。「歲月靜好」到2024的時民意接受度，應該最少從5成起跳。並能從中間向兩邊擴散，達到7成以上。即使鐵板藍綠，難道不需要在現實中，追求過更好的生活？

即使被嘲笑，被說這是「狗頭軍師」的建議，侯友宜仍堅持，「歲月靜好」就是他的「本意」。政治人物就應該敢講真話，不去處處妥協，讓時間來檢驗自己。從成功抗疫到度過公投風暴，侯友宜的「做事藍」風格，也會在經歷不斷考驗後，贏得更多的理解和支持。

第三，假設本週末舉行「總統大選」，而只有侯、賴PK。毫無懸念地預言票數將為「700萬VS 650萬」左右，上下50萬票左右。

值得注意的是，《美麗島電子報》公布的民調結果亦顯示，針對「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」，賴清德以30.6%位居榜首，侯友宜則以22%居次，至於國民黨主席朱立倫和鄭文燦則皆不到5%，分別為4.5%及4.3%。