屏東高樹鄉有多筆國有地遭盜採砂石形成「大峽谷」奇景，而今成了「高樹光電示範區」為全台首座盜採砂石回填地轉型成功的光電用地。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

「高樹光電示範區」27日舉行啟用儀式，屏東縣長潘孟安（中）指出，這塊曾被傷害的土地，漸蛻變成潔淨、低碳的綠能示範區。（謝佳潾攝）

「高樹光電示範區」27日舉行啟用儀式，屏東縣長潘孟安（中）指出，這塊曾被傷害的土地，漸蛻變成潔淨、低碳的綠能示範區。（謝佳潾攝）

20餘年前，屏東高樹鄉有多筆國有地遭盜採砂石形成「大峽谷」奇景，還時常遭倒廢棄物嚴重破壞環境，而今在屏縣府、國產署及台電的合作推動下，華麗轉身成了「高樹光電示範區」，為全台首座盜採砂石回填地轉型成功的光電用地。

「這塊曾被傷害的土地，漸蛻變成潔淨、低碳的綠能示範區。」屏東縣長潘孟安指出，這些被戲稱是「大峽谷」的國有地，遭盜採砂石有20米深，後雖耗時5年以水利署疏濬後的土石方回填，但因土地貧瘠且缺少水利設施，回填後仍無法作為農用，導致劣地長期無人看管、使用，直到2017年因綠能政策重見曙光。

潘孟安說，經縣府規畫、與國產署簽訂土地改良利用契約後，高樹光電示範計畫孕育而生，在「大峽谷」打造潔淨低碳的綠能示範區，共完成40.9MW裝置容量，每年約可發電5075萬度電，足以供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。

他說，整個示範案場路徑長達6公里，是國內輸配電目前最具併網挑戰性的案場，因此縣府團隊更積極奔走能源局和台電，克服饋線不足的問題，同時台電也協助興建跨越荖濃溪鐵塔、高樹開閉所及案場升壓站完成併網。

他強調，截至今年12月，屏東再生能源發電設施併網量已達885MW，每年約可發14.5億度電，發電量足以供應全縣3／4以上的家庭用電，明年屏東就能完成1GW併網量，達成百分百綠電供應民生用電的全球綠電歷史里程碑。

環保局表示，縣府已著手盤點鄰近國有地及有意願參與光電轉型的私有地，未來將再推動160公頃不適農作土地轉型設置光電，並朝向目前「嚴重地層下陷區光電計畫」執行模式，篩選有能力建置廠商簽訂行政契約，取得3贏局面。