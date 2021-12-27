周予天（右）日前舉辦簽書會，粿粿到場力挺。（星空飛騰提供）

周予天（Alex）推出最新專輯及寫真集《IDoL》，主演電影《一杯熱奶茶的等待》也同時上映，成為演藝圈「三棲蛙人」，他26日在西門誠品舉辦快閃簽書會，《全明星運動會》戰友粿粿現身力挺，被問對周予天第一印象，她笑回：「當時覺得他是個自閉的大人，獨自在角落玩沙、做自己的事，好像在耍酷。」

粿粿透露周予天為了拍寫真集做很多努力，一直持續忌口健身，拍出這麼養眼的寫真，讓大家噴鼻血；追問她是否「驗收」過他的健壯身材？粿粿直說：「沒有！除非游泳項目，不然平常沒機會看到男隊員的身材。」並且大讚「我們紅隊男生的體格都非常好」。至於最喜歡周予天身體哪個部位？粿粿笑說是「靈魂之窗」，「節目有個單元，每個人的照片都只有露出眼睛，我選他（周予天）」。

這幾天寒流襲台，對於之前長年在波士頓求學的周予天而言，早已習慣低溫氣候，他分享波士頓冬天都是零下10幾度，身為游泳校隊的他，冬天一樣要訓練，雖然泳池在室內很溫暖，但更衣室卻非常寒冷，「尤其洗完頭後，我們會順手抓一下頭，一走出浴室，瞬間一秒固定成形」，搞笑表示「省很多髮膠錢」。