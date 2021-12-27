美國海軍海豹突擊隊臉書的消息，一手創建專職反恐作戰的海豹突擊隊第6分隊(US Seal Team 6,ST6)首代指揮官，理察‧馬辛科上校(Richard Marcinko)於12月26日在自家過世，享年81歲。這位越戰時期的戰爭英雄作戰大膽心細，一生經歷堪稱傳奇，著有自傳《海豹神兵》(Rogue Warrior，由星光出版出版)，該書日後被翻拍成電影以及電玩遊戲。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，馬辛科生於1940年11月，出生在賓州的蘭斯福德(Lansford)，朋友都叫他「迪克」。據《海豹神兵》一書的自述，他小時候就精力旺盛到經常惹事生非，書也沒讀幾年就行走街頭，之後為了使人生更有挑戰性，決定加入美國海軍基層軍官，卻因為沒有高中文憑而遭拒絕，但是在1958成功加入美國海軍，並在1961 年接受水下爆破隊培訓，1966年被選入海豹突擊隊第2組，從此開啟特種部隊生涯。

越戰時期，海豹第2組成員的馬辛科。(圖/we are the mighty)

1967年，馬辛科隨著海豹隊2組來到越南，據他自己所說「下了飛機就喜歡這個充滿火藥味、燃燒味、枯葉劑味的地方」。當時美軍一直受到越共游擊隊在密林裡的伏擊而苦不堪言，馬辛科帶領海豹突擊隊決定以其人之道還治其人之身，同樣在以詭雷、陷阱報來回敬越共。據海豹突擊隊博物館稱，馬辛科和他的手下也用游擊戰法阻斷越共的行軍路線，曾經成功摧毀了6艘舢舨船。

由於馬辛科的作戰，北越開出高額懸賞，但他總能避開。在越戰期間，他獲得4枚銅星勳章、1枚銀星勳章、英勇十字勳章等等，總共獲得34枚。

在春節攻勢時，馬辛科的作戰排也協助陸軍特種部隊，與當時的美國陸軍三角洲特種部隊指揮官查理貝克威茲(Charles Beckwith)在作戰時結識，之後兩人是一生的好朋友。

1979年伊朗人質危機期間，美國政府曾試圖動用三角洲部隊前往解救大使館人質，稱為「鷹爪行動」，卻因行動過於複雜，飛機在準備時期就因風砂過大而起飛失敗墜毀，造成多名特種部隊與飛行員當場死亡，成為美軍最糟糕的人質救援醜聞。悲劇發生後，美國海軍委託馬辛科籌組一支專門的反恐小組，也就是海豹隊第6分隊。

馬辛科籌組ST6時，特別在乎任務過程的簡化與訊速，對此他需要最好的裝備與最好的人員，ST6是美軍最神秘的部隊之一，成員姓名與外觀都不得公開。日後這支部隊參與過1990年抓捕巴拿馬總統諾瑞加行動，以及2009年在索馬利亞外海解救理察菲利普船長(Richard Phillips)的行動，該事件被翻拍成電影《怒海劫》。

另外最有名的行動莫過於2011年狙殺奧薩馬賓拉登(Osama bin Laden)，除了1架直升機故障墜毀以外，整個行動沒有海豹隊員受傷。

曾擔任美國特種作戰司令部司令，也曾是海軍海豹突擊隊成員的艾利克‧歐爾森上將(Eric Olson)說：「曾被迪克•馬辛科帶領過的突擊隊成員，都會對他精力旺盛與勇敢而印象深刻，他是一名發自內心的戰士。但他肯定也是一個精神抖擻的惡棍，他不太守紀律，經常頂撞上層，但目的是為弟兄們爭取更好的待遇，這也成就為海豹隊日後的特質。」