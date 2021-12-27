桃園市長鄭文燦27日發表「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌，期許帶動桃園在地咖啡產業發展。（蔡依珍攝）

復興在地咖啡師陳耑妤現場手沖咖啡。（蔡依珍攝）

桃園咖啡種植面積超過10公頃，市府農業局攜手復興區農會打造「拉拉山咖啡Rra Coffee」品牌，主打「喝一口就愛上的咖啡」，桃園市長鄭文燦27日親自發表，期許帶動桃園在地咖啡產業發展，也預告未來將舉辦「桃園咖啡莊園節」，讓咖啡成為桃園休閒農業的特色。

鄭文燦說，咖啡在台灣具有龐大的市場，進口咖啡有6成的主要烘焙地就在桃園，不只大街小巷都有咖啡廳，包括金車飲料、源友咖啡等食品大廠也在桃園設廠，桃園也因擁有高山、丘陵等豐富地形，非常適合咖啡成長，包括復興、大溪、中壢、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅、平鎮等地的產銷班或青農紛紛投入栽種，種植面積達10公頃以上，各地咖啡也都別具風味。

其中復興區因跨越低中高海拔等氣候條件，種植的咖啡風味多元，面積更是全市最廣，農業局與復興區農會合作，推出「拉拉山咖啡Rra Coffee」品牌，品牌標章從泰雅圖騰為發想，搭配經典紅、黑、白配色，結合咖啡杯等元素，主打「喝一口就愛上的咖啡」，期盼透過統一品牌標章，串聯桃園在地咖啡農一起推廣桃園咖啡產業。

鄭文燦說，市府致力以多元化、品牌化、高值化讓農產品品牌更具特色，像是拉拉山水蜜桃命名為媽媽桃、復興區日本甜柿等，都透過品牌化打出特色，希望讓更多人了解桃園優質農產品的美好，他也預告明年將規畫第一屆「桃園咖啡莊園節」評鑑大會，邀請國人體驗走訪桃園各個咖啡莊園，從種植、採摘、處理、烘焙到品評，從而了解桃園咖啡產業。