台南某明星高中楊姓學生，本月11日晚間向警方報案，指平日停在安南區安和路住家前的腳踏車，當天上午不翼而飛。楊生還強調，這輛單車是他國中畢業的「市長獎」獎品，如今失竊十分落寞。經警方通報相關單位協尋，2周後找到涉嫌偷車的蔡姓男子，並將腳踏車物歸原主。全案偵訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。

楊生指出，升上高中後的1年多來，他總是騎著這輛腳踏車去搭校車上學。對他來說，腳踏車不僅是單純的代步工具，也是意義非凡的榮耀與祝福，激勵他持續努力用心求學。如今失而復得，讓他感到非常開心，也感謝員警能不放棄追緝到底。

警方表示，接獲楊生報案後，員警調閱現場附近的監視器，發現32歲的蔡姓男子涉有重嫌，但因對方可能是街友，行蹤不明，也無固定落腳處，導致追捕困難。

警三分局將蔡嫌與失竊腳踏車的相關特徵通報各派出所，請員警留意協助查察後，26日下午安順派出所員警在安南區安和路一段巡邏時，赫然發現蔡男的行蹤，經當場攔查並出示相關證據後，蔡男也坦承犯行，並交出偷來的腳踏車。