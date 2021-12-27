馬來西亞籍歌手丘沁偉與前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖糾紛不斷。楊澤祖不滿丘在網路上罵他「下海當男妓」等語提告妨害名譽，但丘因法院開庭未出庭遭通緝，楊日前得知消息後，25日自己跑到丘住處「抓通緝犯」，警方到場後，又在屋內發現安毒殘渣袋、吸食器，立即逮捕丘歸案。

2020年間，丘沁偉因毒品案遭逮，又遭楊澤祖指控強制猥褻，檢方因罪證不足予以不起訴，楊澤祖加碼控告丘在網路上罵他「賣淫為樂」、「下海當男妓」等語，丘也不甘示弱控告楊散布他欠錢，將他的地址、姓名、電話等個資公布違反個資法，士林地院審理丘男被控妨害名譽部分，丘2次未到庭，本月17日發布通緝。

楊澤祖得知丘遭法院發布通緝，立刻跑到丘位在士林區住處，要求大樓保全按電鈴，他趁丘開門之際衝入屋內，說要「抓通緝犯」，並請保全叫警察，將丘壓在桌下，而丘則大喊救命，警方到場後又發現安非他命吸食器，以違反毒品危害防制條例移送士檢複訊，再因通緝犯解送士林地院歸案，法官裁定具保。

丘男日前因詐欺案遭北檢發布通緝、詐欺罪遭士檢發布通緝、妨害名譽案遭北院發布通緝，11月30日出庭被警方當場逮捕，丘早已逾期居留，移民署考量疫情期間無法長時間收容，只能等訴訟案件結束才能將他驅逐出境，而丘具保後又不斷犯案，形成通緝與被捕不斷的重複上演。

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