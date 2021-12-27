「台中市溫泉美食節」活動，吸引大批遊客前往谷關溫泉區泡湯旅遊，並品嚐美食。（主辦單位提供）

遊客換上自備的傳統浴衣在街上行走，色彩繽紛的浴衣色彩，讓谷關充滿過年的歡樂氛圍。（主辦單位提供）

遊客換上自備的傳統浴衣在街上行走，色彩繽紛的浴衣色彩，讓谷關充滿過年的歡樂氛圍。（主辦單位提供）

大陸冷氣團一波波來襲！台中市溫泉協會為推廣溫泉活動規劃舉辦「台中市溫泉美食節」活動，搭配交通部觀光局叁山國家風景區管理處舉辦「山谷燈光節」，吸引大批遊客前往谷關溫泉區泡湯旅遊；其中穿浴衣踩街活動，更是吸引許多遊客共襄盛舉，不少遊客換上自備的傳統浴衣在街上行走，色彩繽紛的浴衣色彩，讓谷關充滿過年的歡樂氛圍。

主辦單位指出，谷關業者為吸引更多遊客前來台中市泡湯，溫泉業者也推出不同的吸睛活動，如神木谷假期大飯店推出特色溫泉餐外，更有日式和果子手作體驗，讓偽出國的體驗感滿滿。

龍谷觀光飯店也針對平日推出「振興券住房平日買一送一優惠專案」；統一渡假村谷關溫泉養生會館斥資上億改建並推出「沉浸式行動美學，全方位頂級住宿體驗」。

台中市溫泉觀光協會表示，台中市有四大溫泉區，區區有特色！配合活動還有優惠，大坑日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、最新的海灣樂世界啵比星球、大度山上絕美夜景清新溫泉會館與東勢林場森林溫泉都推出對應的振興卷優惠方案，歡迎全台旅客在跨年及元旦假期來台中泡湯，還可以欣賞山谷燈光節及參與梨山谷關跨年晚會等著大家一起來狂歡。