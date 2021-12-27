台積電在中科設立的15A廠，生產28奈米，現在傳出2奈米想在台中擴廠。（盧金足攝）

國內最年輕的科學園區-中科，剛轉大人邁向18歲生日，馬上獲得大進補，台積電研議在台中設廠預估占地約近百公頃，中科與市府相中位在大雅區40年歷史的台中高爾夫球場，包括附近軍用與公有地，正進行協商作業，但土地持有的興農集團楊氏家族對是否釋出土地尚未建立共識，未來若拍板定案，將由科學園區管理局作業基金啟動徵收，預計約238億元經費，「護國神山」加碼投資，推升台中市成為半導體產業重鎮。

台中高爾夫球場為興農集團楊氏家族所有，如提供台積電興建2奈米廠，評估包括規畫、興建、試車等生產階段，外傳2027年可以投產，也有傳出大約只要4年時間，評估可望提前到2025年，以目前土地問題待決解，興農集團家族成員，有的傾向釋出土地，徵收為台積電擴廠用地，但也有部分成員有「異見」，土地動向未建立共識。

中科今年營業額預估上看兆元，成為兆元科學園區，現在「護國神山」再加碼投資，可升台中成為新的半導體產業重鎮。

對於徵收經費約238億元，徵收財源將由新竹科學園區、南部科學園區及中部科學園區等3園區的作業基金支出，以後由基地租金等回收。

中科管理局局長許茂新表示，受惠於積體電路、光電、機械等六大產業營業額同步成長，推升園區今年前10月營業額達到8430.54億元，業績逆勢成長，年成長9.45％，創歷年同期新高，2021年中科全年營業額樂觀期待可以順利突破兆元大關。

中科2021年招商引資在逆勢中成功達標，今年累計已核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額達1857.8億元；扶植園區產業，推動產學合作亦展現豐碩成果。

護國神山」台積電2奈米擴廠計畫，投資額上看1兆元，台積電總裁魏哲家24日還帶領副總王英郎、李俊賢及莊子壽等高階主管拜會台中市長盧秀燕；魏哲家肯定「台中具備絕佳條件優勢」，高科技業所需要人才很願意留在台中，台中一定是擴廠選擇之一。