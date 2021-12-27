台中市立圖書館在外埔圖書館與梧棲親子圖書館推出「印刷字造」巡迴展，即日起展至111年1月13日，結合特展、書展、互動教具與桌上型益智遊戲，帶領民眾深刻瞭解文字的誕生、印刷技術至今日3D列印技術演進，並藉由桌上型益智遊戲等趣味方式認識印刷文化。

中市圖館長張曉玲指出，巡迴展首展安排在今年7月甫擴建啟用、具有「閱讀小白宮」美名的外埔圖書館舉行，內部空間通透明亮、窗外可遠眺山景，享受山景相伴的閱讀樂趣；梧棲親子圖書館適合家有0至6歲的親子家庭前往，館內典藏國內外繪本童書。

中市圖表示，由國立公共資訊圖書館策劃的「印刷字造」特展，帶領民眾深刻瞭解文字的誕生、印刷技術的演進，由雕版印刷到今日3D列印技術等內容，並推出「製造文明」主題書展，展出與文字、印刷、版印設計及文明歷史等相關圖書與童書。

中市圖指出，現場提供體驗、操作「印刷體驗教具箱」、「漢字演進教具箱」等展品，藉此認識凹版與凸版印刷、漢字造字原則與六書字體。最特別的是，還有印刷博物館特別設計的「印刷桌遊」，藉由桌上型益智遊戲認識印刷文化。

中市圖說，巡迴展結合展覽、主題書展、互動式教具與及團體型桌遊等多元方式，從靜態的展出到動態的實務操作，學習文字、印刷術與文明的演進。