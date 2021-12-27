女星方文琳不只是美魔女代表，她還是出了名的愛運動，方文琳除了外出跑步外，她過去在疫情期間也會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來活動身體，親民的方文琳則在昨（26日）曬出2段運動影片，她自豪說：「家裡到處是我的運動場」，方文琳跟著節奏舞動身體，一雙美腿狂晃超養眼。

方文琳昨在網上曬出2段運動影片，她開心發文：「好久沒玩抖音的運動了！！除了跑步，家裡到處是我的運動場」，只見方文琳頭戴鴨舌帽、以一身運動穿搭入鏡，高難度的平板撐不僅沒有難倒方文琳，她還輕鬆地跟著音樂舞動身體，方文琳甚至靈活地抬腿、甩手、開合跳，她動作輕盈又有活力，一雙美腿超不科學，連小蠻腰也因大動作跟著見客，方文琳絕佳狀態看不出已是56歲的熟女。

方文琳靈活地抬腿、甩手、開合跳，她動作輕盈又有活力，一雙美腿超不科學。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳超強運動片，吸引女星于子育（琇琴）大讚：「認真、自律的美麗女人」，高難度動作也讓網看傻，方文琳則謙虛說：「只要一直保持運動很簡單」，網友紛紛驚呼：「好輕盈又有肌力，超強」、「美女～好認真的練習，動作又標準」、「身材比少女還少女」、「女神輕盈的像片羽毛，這得多強大的核心肌群和律動感」。

方文琳今則現身留言區強調，許多網友都問她怎麼保持，對此，方文琳則表示，她已持續運動好幾年了，「所以即使不是為了身材，就為了自己健康多多少少動一動吧」，其實，方文琳日前就曾表示，她是因為愛運動而運動，方文琳認為，運動是一種習慣養成，呼籲大家還是要循序漸進，才能避免運動傷害。