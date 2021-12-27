1990年代以暢銷書《追尋現代中國》聞名的中國近代史學家史景遷辭世，享壽85歲。台大翻譯碩士學位學程專任助理教授陳榮彬表示，美國有中國史三傑孔復禮、魏斐德和史景遷，都是代表性人物，「而史景遷多產、學生多，影響力很大，他能把歷史研究寫得輕鬆有趣，並從人物著手，可說是歷史普及書寫的開山始祖。」

陳榮彬曾擔任《追尋現代中國》中文版審訂，他表示這部作品可說是史景遷的代表作，不管是在台灣還是西方，在美國也作為教科書使用，「他對於中國近代史的見解和中國史學家、美國史學家不太一樣，一般中國近代史大多是從清末、自強運動開始寫，但史景遷認為，要從清朝的全盛時期開始寫，因此可讀到他對康熙、雍正情有獨鍾，文字也很優美，不管是讀譯本、原文收穫都很大。」

陳榮彬表示，史景遷的書寫方式和一般的大歷史研究不太一樣，「他可以把歷史說得迷人有趣，而且很有幽默感，像是《胡若望的疑問》，原文名稱The Question of Hu的『Hu』，既是姓氏的胡，也是英文的Who（誰），一語雙關，很有意思。」

陳榮彬表示，胡若望這個人物在其他書上並沒有太多著墨，「但是史景遷就可以運用證據和史料，把一個人說得很精彩。」陳榮彬表示，史景遷所書寫的人物歷史代表作還包括《康熙與曹寅：一個皇室寵臣的生涯揭秘》、《婦人王氏之死：大歷史背後的小人物命運》等。

時報文化出版董事長趙政岷表示，《追尋現代中國》可說是一部具有時代重量的代表作，也是時代的經典，「史景遷是典範型的學者，他的寫作很嚴謹，不管是自學、研究與創作風範都能給後代作家與學生參考，現在這種典範型的作家已經不多見了。他的逝去令人遺憾。」

左岸文化第二編輯部總編輯龍傑娣表示，史景遷與他的妻子金安平合著的《世紀中國：近代中國百年圖像史》，同樣是具有代表性作品，「這原本是台灣唯一沒有引進中文版的作品，經過一番努力，也有中文版了，這是一本較為大眾化也平易近人的書，一般讀者可親近閱讀。出版時他與太太也很親切、信任，特別簽了300本書給中文版讀者。」