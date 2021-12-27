是德科技（Keysight Technologies Inc.）參加O-RAN聯盟主辦的第三屆全球插拔測試大會，展示如何透過開放標準介面加速推動技術開發。超過40家廠商、12家行動通訊業者，以及5家開放測試與整合中心（OTIC），使用Keysight Open RAN Architect（KORA）解決方案，驗證多廠商網路功能的整合性，以及O-RAN規格的相符性。

許多領先業界的廠商和行動通訊業者，分別在位於亞洲、歐洲和北美的7個插拔測試大會場館、10個不同地點，以及12間實驗室中，使用是德科技實驗室模擬平台、被動監控和故障排除工具，以及現場測試解決方案進行展示。在網路服務上線前，在真實條件下對O-RAN設備整合進行嚴格的測試，是成功部署的關鍵。

是德科技網路存取測試事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示：「是德科技很高興能提供涵蓋早期晶片開發到系統整合的O-RAN解決方案，協助供應商、超大規模資料中心和服務供應商，能夠驗證以O-RAN規格為基礎所建的可靠網路的設計。我們的通用軟體平台和內建的測試自動化功能，可支援不間斷的整合與部署，以及持續進行測試，以加速整個產品工作流程中的驗證環節。」

許多行動通訊業者、供應商、研究機構和學術單位，都仰賴是德科技解決方案，在雲原生和虛擬無線接取網路（vRAN）架構中，實現網路元件的端對端整合。是德科技與94家企業共同合作，以打造支援關鍵O-RAN技術的規格。

這次的插拔測試使用超過17套是德科技解決方案，協助業者順利開發開放式標準介面、Xhaul傳輸、O-Cloud、RAN智慧控制器（RIC），以及人工智慧/機器學習等技術和測試規格，進而支援各種使用案例和O-RAN安全要求。