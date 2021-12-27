根據教育部近3年數據統計顯示，各級在校學生，平均每14人，就有1人來自新移民家庭，以2020年為例，幼稚園到大專生總數420萬人，其中新住民子女30萬人，超越原住民13.7萬人2倍之多，新住民已是台灣社會不可忽視的族群。

「財團法人台北市賽珍珠基金會」2021十大新住民重大新聞徵選，董事長尤英夫特別邀請長期關注新住民、原住民教學的嶺東科技大學共同主辦，27日與嶺東科大副校長嚴貞共同主持，新二代學生身穿國籍傳統服飾高歌獻唱，會後由嶺東科大新住民學生阮紅芬等人，提供家鄉特色餐點，與會人員共同品嘗。

台北市賽珍珠基金會五十多年來專注照顧經濟弱勢的新住民家庭及其子女，為了讓政府及社會大眾更關心與重視，基金會從2017年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選，迄今第五屆。

尤英夫表示，五年來新聞的演化，可以看出政府與社會已提升對於新住民族群重視出身澎湖離島越南新二代楊清文，以意志力克服各項挑戰，從美國維吉尼亞軍校畢業，並選擇歸台授階；尤英夫認為，這兩年來因為防疫的成功及政府適時適宜的政策，許多優秀人才移民台灣，非常值得台灣人驕傲。

嶺東科技大學副校長嚴貞表示，台灣的新住民及子女已突破100萬人，政府透過「培力計畫」、「築夢計畫」等計畫實施，協助新住民及其子女培養專業能力；嶺東科大目前在校生共有1.5萬多人，新住民其新二代903人，學校長期關注新住民議題，除響應政府教育新南向政策，舉辦多元文化體驗、不同國家體驗等新住民活動，更開設「東南亞語言與產業學分學程」專班、承接「新住民子女技術學程學生就業力精進計畫」。

朝陽科技大學社工系主任陳斐虹認為，要讓經濟相對弱勢的新住民跳脫不利處境，接受教育是最佳的途徑，在疫情下數位化設備的到位，能及時改善學習上的落差，協助新住民及其子女培養專業能力，相關新聞的報導，格外有意義。

中山醫學院教授顏啟華則認為，新住民於設籍前懷孕，生產遇急難申請即時補助、移民署主動協調換發新式統號後金融、國稅資訊異動排解，立意良善。

新聞總評委、前中國電視台總經理趙善意表示，台灣的媒體正徘徊在新聞轉型的十字街口，政治環境以及受眾價值觀的漂移所致；新住民新聞，雖然主人翁是新加入的菁英、是新一代新台灣人、是新文化的融合，在受到大環境的感染，新聞方向也難免追逐腥羶色、誇大權利義務的爭議。但是，今年突破百萬人的新住民，將會是台灣未來躍升動力的起點，內政部的標誌性資訊，當然是令人欣喜的新聞，也可以藉由新聞的選拔，重新讓全民關注新住民的影響力。