高雄市租賃住宅服務商業同業公會近日舉辦首屆寒冬送暖公益捐贈活動，除提供現場烹煮兩千碗的熱粥溫胃暖心，也捐贈千份物資，讓弱勢民眾能夠感受到社會溫情。（柯宗緯翻攝）

高雄市租賃住宅服務商業同業公會近日舉辦首屆寒冬送暖公益捐贈活動，除提供現場烹煮兩千碗的熱粥溫胃暖心，也捐贈千份物資，讓弱勢民眾能夠感受到社會溫情。

租賃住宅專法從107年實行至今已3個年頭，租賃業者接觸眾多租屋族群、深刻感受弱勢家庭的處境與困難。高雄市租賃住宅服務商業同業公會創會理事長林培生發起這次的公益活動。

林培生號召多個團體，包括高雄市不動產仲介經紀商業同業公會、財團法人高雄憲德宮、南高雄家扶中心、鄭光峰市議員服務處全體志工、文衡雷聲文武九天宮、高雄市實物銀行北前鎮店等單位與數百名善心會員公司一同為善、造福弱勢群眾，攜手扶助受疫情重創的家庭。

日前活動在高雄市憲德宮展開，當天有文武九天宮提供現場烹煮兩千碗的熱粥溫胃暖心，在歲末年終一起送愛心，活動共捐贈出千份物資；現場亦有申請租屋補助及提供工作媒合機會，讓弱勢民眾也能感受寒冷冬季中的一股社會暖流，持續擴大互助的社會幸福。