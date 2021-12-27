新竹縣市合併升格議題吵得沸沸揚揚，各界對於民進黨在公投後強推竹竹併也多有不滿。對於總統蔡英文表態支持新竹縣市合併升格，前立委林濁水直言，真是不知今夕何年，他還認為，新竹合併升格是錦上添花，窮縣升格是選中送炭，「總統升新竹，壓窮縣，於心何忍」。

蔡英文總統22日在民進黨中常會上，呼籲全黨支持地方制度法修正草案盡速通過，晚間也在臉書發文說明她認為大新竹合併的必要性，並強調一定會以財務上的各種方式，盡量縮小直轄市與非直轄市間的差距

林濁水今天(27日)在臉書上表示，廣設直轄市是國民黨的癖好，在大陸設12個，來台複製6都，都是怪胎。是以鄉村為腹地發展都市的策略，形同劫貧濟富，有正義感的人人駡，偏蔡總統盛讚，認為今天新竹已經進步到10年前6都的標準，所以有跟著升格以便發展半導體聚落的條件。

林濁水指出，其實未合併升格的新竹縣市，2000年時的居民所得比台北之外所有縣市高，但總統居然說今天終於有台中10年前升格條件了，真是不知今夕何年。

林濁水認為，所新竹升格是錦上添花，沒急迫性；窮縣升格是雪中送炭，才功德無量，慢不得，「總統升新竹，壓窮縣，於心何忍」。

此外，新台灣國策智庫公布的民調顯示，有44.7％的台灣民眾不支持縣市合併升格，支持的只有33.5％，在三種縣市合併方案中，以支持新竹縣市合併升格比例較高，但連新竹市居民都有過半數的人不支持。