尼加拉瓜將我駐地館舍交給中國大陸，外交部今天表示，尼國與我斷交後，我國依雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額將大使館館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會作為公益用途。尼國作法是非法侵佔、不法移轉，我方將訴諸國際社會向尼國政府爭取天主教會應有權利，並研議國際訴訟法律救濟管道。

外交部發言人歐江安表示，尼加拉瓜政府今年12月10日片面終止與我國外交關係，並違反國際慣例要求我國駐尼國人員在兩周內（12月23日前）全數撤離尼國。我國駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，以象徵性1美元的金額將我國大使館館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會作為公益用途。

她說，我國在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館12月23日撤館前，已完成辦理公開出售。也與尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會簽訂大使館館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會。

歐江安指出，尼加拉瓜政府下令沒收我國大使館並擬轉讓給中華人民共和國的作法是非法侵佔、不法移轉，已嚴重違反國際法規範。我方將盡力協助尼國天主教教會，訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並刻研議相關國際訴訟法律救濟管道。