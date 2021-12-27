林智堅擬棄選大新竹市長 稍晚發布聲明 18:422021/12/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「竹竹併」吸引各界關注，新竹縣長楊文科（左）與新竹市長林智堅（右）。（本報資料照片／陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市長林智堅幕僚今天表示，林智堅將不參選「竹竹併」後的大新竹市長，稍晚發布聲明。 林智堅楊文科互嗆 基層盼執政黨多溝通 聆聽產業心聲 林智堅參訪第4大封測廠力成科技 #林智堅 #新竹市長 #發布聲明 #稍晚 #棄選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅回嗆「英人設市」籲國民黨勿把新竹縣市當「禁臠」 14:052021/12/25 政治 硬幹難服眾 楊文科籲中央懸崖勒馬 04:102021/12/25 焦點要聞 楊文科批林智堅斷章取義：為了選舉連公理正義都拋棄 16:552021/12/23 政治 國民黨轟狼狽為堅 作法不具正當性 04:102021/12/25 焦點要聞 綠提地制法逕付二讀 王世堅批權力傲慢「合法卻不正當」 15:212021/12/24 政治 竹縣新增新聞處 首任處長轟：新竹市直接升格就好 12:202021/12/24 政治 新竹市2021感恩晚會 百萬名車被他抽走 21:262021/12/25 寶島 林智堅禁臠說 楊文科斥用詞不當 04:102021/12/26 焦點要聞 侯轟竹竹併 政黨利益擺在國家前 04:102021/12/27 政治要聞 林智堅回應侯友宜 希望侯市長站在新竹人的立場為新竹人著想 19:182021/12/26 政治 看完蔡英文一篇文 郭正亮：毫無說服力 19:452021/12/24 政治 政治熱門新聞 台中補選 吳子嘉預測結局 她爆「前線」消息 - 政治 連勝文現身顏寬恒競選總部嗆爆「某些人」 釣出在地人回應 - 政治 林智堅擬棄選大新竹市長 稍晚發布聲明 - 政治 - 中央社 顏寬恒、林靜儀陸軍對上空軍誰贏？台中人黃暐瀚吐6字 - 政治 台中補選倒數 郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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