「零錢」在台語中普遍有2種說法，有民眾與同事用台語對話，發現對方用「銀角仔」稱呼零錢，讓他納悶零錢不是叫「藍三」嗎？好奇發問是不是地區上用法有所差異，孰悉台語網友也回文指出兩者用法的涵義，兩者其實差異不小。

原PO日前在PTT八卦板發文，表示剛認識一位來自台中的同事，要買飲料時詢問自己「阿哩五銀角仔某？」，對方見他沒反應還以為他聽不懂台語，原PO這才回說「零錢不是藍三嗎？」，好奇「銀角仔」是不是南部人的說法？

貼文一出引起網友討論，「南部都聽過，換著講」、「台中沒聽過」、「南部，我自己是聽到藍山居多」、「銀角阿、藍衫欸，二種都有人說」、「而且台中不是南部，地理有夠爛」、「千元換百元鈔，也會說換藍山欸」、「可憐，文化視野太少，以為全世界只有國語」。

有熟悉台語的網友也出面解釋，「純粹是你詞彙量不足，跟南北無關，銀角仔，字面就是碎銀，意指銅板硬幣，零星（藍三）指的是零頭不成整數（的小錢或小數字）。」也舉例而言，「同理如果比爾蓋茲會說台語，他可以說10萬塊對我來講只是零星（藍三），但不能說只是銀角仔。」

也有人補充說明，「藍山是相對小額，對乾爹郭董來說一千萬是藍山阿，對你而言10塊才是藍山。」