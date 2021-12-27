王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，好男人形象一夕崩榻，資深前狗仔葛斯齊近日就上節目大爆，其實還有位之前出過事的男星，至今仍沒改掉偷吃習慣，目前還正在犯，讓眾人相當好奇到底是誰。

葛斯齊最近上節目《娛樂我最威》聊到藝人偷吃醜聞，從2015年的陶喆、2019年的許志安、2020年的羅志祥到今年的吳亦凡與王力宏，新聞鬧得沸沸揚揚，但他們是否真的有記取教訓？葛斯齊竟表示「一時之間很難改掉這種習性，頂多就是能控制」，並稱在陶喆、許志安、羅志祥與吳亦凡4人當中，「仍然有人一犯再犯，正在犯！就是這四個人其中一個」，可最後他不願多談是哪位。

葛斯齊爆料演藝圈還有未爆彈。（圖／翻攝自三立新聞網YouTube）

至於王力宏的未來發展，葛斯齊認為他的音樂才華洋溢，之後演藝事業還是有機會救回的，只是時間長短的問題，並強調「重點是你要怎麼去面對你自己做錯的事情」。

另外，葛斯齊也在該集節目爆料，演藝圈有一對夫妻檔形象優質，但婚姻早就出問題，在主持人連雅卉追問下，葛斯齊說出男方身分的線索：在大陸發展過、妻子在大陸發展得更好、拍過XX劇，可由於戲劇提示太明顯，最終被製作單位消音處理，而葛斯齊也坦言雖然沒跟拍過此人，但據線報指出，該男星婚前還熱愛去三溫暖玩多人運動，線報來源則是靠跟泊車小弟、保全、計程車司機等的交情得知。