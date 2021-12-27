嘉義車站登錄為嘉義市市定古蹟，未改造前的樣貌。（嘉義市政府文化局提供）

台鐵局斥資1300萬元微整型嘉義市市定古蹟「嘉義車站」，由嘉義出身的建築設計師主導，以「減法」理念進行微改造，車站門面、大廳、候車廳、月台等空間都將有所改變，預計明年5月完工，重現古蹟的原始風貌。

台鐵局表示，為配合台灣設計展，台鐵以約1300萬元經費，進行嘉義車站的美學空間改造、旅客動線優化、廣告看板整合規畫及便當本舖裝修，以減法設計，提升車站氛圍，襯托古蹟原有風貌，預計明（2022）年5月全部完工。

台鐵局表示，目前已完成車站外圍及大廳，相關電話亭、廣告看板、動線指標系統拆除及機電管線整合更新等工項，後續還會推進車站大廳指標示系統、照明、油漆、屋頂漏水工程及台鐵便當本舖等工項。

台灣設計研究院表示，這次以「BACK TO THE FUTURE」作為微改造的主題，減法設計的改造策略就是讓建築物構造獨立，降低古蹟破壞，主要改造車站大廳、候車廳、月台空間、車站立面。

嘉義市長黃敏惠表示，今年台灣設計展的策展團隊有超過3分之2是嘉義土生土長的設計師，嘉義車站有百年歷史，乘載許多人的記憶，此次微改造就是嘉義子弟蔡嘉豪建築設計師回到家鄉親自操刀，讓嘉義車站不只有精彩的故事，還有好的設計和指引。

蔡嘉豪說，他是嘉中畢業後北上求學及發展，很高興此次能回嘉參與嘉義車站的設計改造工程，嘉義車站是古蹟，建築物本身就有高鑑別度，卸下「嘉義車站」4個字後，不會再有文字出現在建築物本體上，國外知名的古車站都是如此，讓古蹟呈現原有的樸質風貌。

蔡嘉豪指出，可能會在願景館前廣場左側靠近中山路口處，有「嘉義車站」的文字指引，此外，候車廳、月台的座椅、指標等工項預計農曆春節前完工，讓旅客方便進出。