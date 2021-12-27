中央銀行公布11月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸為8.699兆元，土建融為2.754兆元，續雙創歷史新高。

央行統計顯示，房貸餘額年增率從7月之後連續四個月走低後，進入年終購屋旺季，11月上揚0.07個百分點，餘額則連續57個月創歷史新高，餘額月增848.27億元，為11個月新高。土建融餘額累計連續33個月創歷史新高，餘額月增278.85億元。

11月貸餘額月增幅較大，主要反應7月之後疫情趨緩，及8月農曆民俗月過後，購屋需求回籠的遞延交易效應仍在，尤其房市進入傳統第四季購旺季的結果。

央行官員認為，其實從大環境來看，由於全球主要國家是極度寬鬆不變，資金「錢」進房市，多數國家均是價量齊揚的效應，台灣也不例外，包括台商及海外資金大量回流，且國內疫情控制良好，加上通膨預期的保值考量，都是房市買氣續熱的原因。

銀行房貸主管指出，相較於房貸因年底旺季買氣續熱，對房市敏感度相對高的建商，年增率接連下滑，代表對於打炒房及囤地更有感，從7月房地合一課稅2.0上路，接著還有民俗月影響。儘管目前進入第四季房市旺季，動作仍相對保守，也反應整體房市可望趨於更健康的方向。