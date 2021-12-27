中央銀行公布11月存款不足退票統計，退票金額40.04億元，為今年以來首見破40億元，月增51.32％及年增3.12％，累計前11個月退票金額336.56億元，年減二位數的14.83％。

央行統計指出，11月票據交換張數為712.59萬張，月增58.56％，票據交換金額為1兆3343億元，月增29.41％，主要是11月較10月增加2個月底峰日及2個營業日，使得票據交換張數及金額均明顯增加。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，11月有2個月底峰日但10月沒有。

11月存款不足退票張數共4548張，占票據交換張數的比率為0.06％，月減0.02個百分點，存款不足退票金額40.04億元，占票據交換金額的比率為0.30％，月增0.04個百分點。主要是當月退票金額達1億元以上的大戶增加，共有2戶均是公司戶，退票金額合計10.1億元。

另11月公司戶退票張數占全體退票張數比重月增2.55個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重月增8.15個百分點，個人戶呈現反向同幅度變動。