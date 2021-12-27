天冷泡湯是一大享受，不過在台灣可能還是有許多人不大習慣泡「裸湯」，一名女網友上網詢問大家會想泡裸湯嗎？結果引起一陣熱議，有過來人透露裸湯的最大好處，直呼「爽爆」，大讚比穿泳衣泡放鬆。

這名女網友昨(26)日在《PTT》表示，打算去泡溫泉，但發現溫泉有裸湯跟穿泳衣的差別，因為她沒泡過裸湯，而且很怕看到會忘不掉的東西，所以很猶豫，想詢問大家會想泡裸湯嗎？

貼文一出引起熱議，有內行人指出裸湯的最大好處，直呼「裸湯爽爆」、「想去就去，不用特別拎泳衣出門」、「回家不用再洗泳衣，方便」，此外，也有人說「裸湯才是爽，尤其是戶外、半戶外的，穿泳衣的不能比」、「我愛裸湯！」。

網友分析，台灣的裸湯都是男女分開、沒有混浴，同性一起泡可以放心，而且不用特地帶泳衣出門，若穿著泳衣泡湯，比較像是去玩水游泳，陽明山、北投、礁溪、台東等地都有裸湯，至於尷不尷尬只是自己的心魔而已，「豁出去就不怕了」。

不過也有人回應「就是會有人在泳池浴池裡偷尿尿，只是他們沒說出來而已」、「一定有人身體沒洗乾淨就下去泡」，還有網友開玩笑說，身材好的人就愛泡裸湯，胖的人就比較害羞，建議「眼鏡拿掉就什麼都看不到了」。