網友爆料連高雄市長陳其邁座車都被酒駕撞，警方證實有此事。（翻攝PTT）

高雄26日晚間發生一家4口過馬路，慘遭酒駕撞飛，造成1死3輕重傷，天人永隔悲劇。有網友在PTT發文「高雄酒駕仔多到連市長車都被撞」，爆料陳其邁座車在11月24日晚間遭酒駕撞上，卻封鎖消息、沒有作為，直到撞死人上新聞了，才在喊修法、喊加強交通大執法。

有網友在PTT八卦版以「高雄酒駕仔多到連市長車都被撞」為題發文，表示：「高雄酒駕嚴重性，我不信市長不清楚！」，指出11月24日夜間，市長座駕臨停路邊，因為遭到酒駕擦撞。

原PO說：「沒錯！連『市長車』都能被撞，看高雄酒醉仔多到什麼程度。更說：「一個工業城市積極轉型的同時，安全仍然是市政基本功，

我真不懂11（月）底市長車都被撞了，封鎖消息後卻沒任何作為，直到今日如此嚴重的酒駕事件，直到撞死人上新聞了，才在喊修法、喊加強交通大執法，這20幾天你們到底在幹啥？！高雄人或到高雄的朋友，

出門還是自求多福吧。」。

有網友質疑原PO為何知道是市長車、酒駕，他也回應，當時隨扈盤問駕駛，駕駛阿北直接承認，隨扈太大聲，他在旁邊公園運動都聽到。

對此，左營警方27日回應，經查當時是11月24日晚間9時許，當日陳其邁行程結束下車返回住處，隨後座車即遭由張嫌所駕駛一輛白色自小客車擦撞。

駕駛依規定通報左營警分局到場處理。經員警現場檢測，張嫌酒精濃度超過0.59毫克，判定為酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。

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