台股上周五站回萬八，指數攻上18039點創歷史新高，今（27日）漲勢不減，指數一度攻上18099點，續創新高紀錄。有網友感嘆台灣重現80年代金錢熱潮，股市「錢淹腳目」，但薪水仍不見起色，「收入沒漲是自己不努力？」。底下網友看了則認為，並非所有人都會投資股票，「多少人死在台積電高點跟航海王翻船」。

台股今日續創新高紀錄，在台積電、聯發科權值雙王的帶動一路上攻，盤中指數一度大漲138點，來到18099點，終場漲幅收斂，指數上漲87.3點，以18048點作收，創下收盤新高紀錄。

1名網友在PTT八卦板發文，台股站上萬八重演「股市錢淹腳目」，熱錢湧現，到處都是錢，過年快要到了，親朋好友相見可能又將上演比較收入的戲碼，然而台股上萬八，薪水卻都沒漲，「收入沒漲是自己不努力？」。

貼文一出後，底下網友一番熱議，有網友認為對台股近年漲勢十分有感，「身邊有玩股票的都賺錢了，先檢討自己」、「這兩年送分題還沒賺到的真的魯」、「分紅股票房產全賺錢，啊你怎麼都沒賺？」、「基本薪資也漲，到底是誰在哭」、「自己不丟錢進股市萬8當然與你無關」、「看指數都知道怎麼賺錢了，還要看別人對帳單，買指數etf就真的很難輸啊」、「只領死薪水不跳槽拚加薪，也不投資，然後喊經濟大好沒感覺，笑死」。

但也有網友指出，並非所有人都對投資這麼上手，「人人都做股票？」、「又再檢討別人，是有多少人有閒錢去買股票，有多少人死在台積電高點跟航海王翻船的，整天看指數就在談股票」、「雖然我有賺，但是我不會智障到認為全部股民都有賺錢」、「年初一堆在那邊喊台積700，害人買到套到，然後喊海運遇到海嘯，這種倒是不少」、「靠投資就賺錢，問題沒錢投資的呢」。