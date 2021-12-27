台股今(27)日收在18048.94點，上漲87.30點，寫下收盤新高紀錄，成交值2364億元，三大法人合計買超113.39億元，其中，外資買超111.65億元，買超前10大個股涵蓋面板、航空、晶圓代工以及金融股。

觀察三大法人資金動向，外資及陸資買超111.65億元，呈現連續5個交易日買超，投信則是賣超12.09億元，已連續2個交易日賣超，自營商買超13.83億元，合計買超113.39億元。

外資今日買超第1名的個股為群創，共買超2萬4142張，買超第2名為彩晶，買超1萬7873張；買超第3、4名為航空雙雄長榮航、華航，分別買超8707張、7967張。

買超第5至第10名個股依序為大同、台積電、國泰台灣5G+(00881)、聯電、兆豐金以及中信金，可以看出外資不只買超面板、航空股，也掃貨晶圓代工雙雄。

至於外資賣超前10名個股依序為康舒、金像電、金寶、華東、欣興、華紙、永豐餘、中鋼、新美齊以及怡利電；其中，賣超最多的康舒共賣超1萬9126張。