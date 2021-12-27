中央銀行總裁楊金龍30日將赴立法院財委會審查2022年度預算，根據27日出爐的書面報告，央行編列繳庫盈餘為1750億元，較2021年度預算1651億元，增加近百億元。

根據央行歷年預算與決算統計，2020年受到疫情衝擊，2021年度繳庫盈餘預算大降至1651億元，為近13年來首度低於1800億元，前次低於1800億元為2008年金融海嘯時，當年為1684億元，且1651億元也創16年來的新低紀錄，前低是2005年的1638億元，2022年則回穩至1750億元。

央行書面報告說明，2022年營業總收入與營業總支出軋抵後，2022年度預算盈餘為1534億622萬元。除提存法定等公積307億542萬元外，其餘數連同以前年度累積盈餘523億元，共計1750億80萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

報告並指出，央行是以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益為央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非央行所能完全掌握。

至於營業支出受央行沖銷性措施，及國內利率調整變動影響，因此也具有不確定性，這也是各國央行面臨的問題。央行說明，2020年初以來受到肺炎疫情影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，2021年至今美國經濟雖逐步復甦，殖利率略有回升，但仍未回到以往水準，目前國際市場利率仍維持於低檔，例如美元、歐元及日圓利率，均遠低於央行2022年度預算外匯資產收益率1.78％，因此影響盈餘達成。