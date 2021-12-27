郭書瑤主持《旅跑應援團》，邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤（瑤瑤）接下衛視中文台全新外景旅遊實境節目《旅跑應援團》主持棒，挑戰邊跑邊旅行，不擅跑步的她，要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，相當於一個全馬比賽的距離，為了完成這項任務，瑤瑤還會邀請她的藝人好友們在不同集數中陪她一起完成，用雙腳感受這塊土地的美好，也完成人生中另一個篇章！

郭書瑤笑說，其實她第一次聽到《旅跑應援團》節目邀約時，嚇了一大跳，雖然熱愛運動和表演，但偏偏主持和跑步是她最不擅長的一環，腦中閃過第一個念頭「怎麼會找我？」不過從來不害怕挑戰的她，就像當初接下電影《志氣》女主角演出時，雖然當下滿滿的疑問「為什麼會找我？」、「導演怎麼這麼有勇氣？」，但她全心投入訓練、不畏懼素顏認真演出，不僅贏得票房，也讓她贏得金馬獎最佳新演員獎，現在她也將帶著這精神進入《旅跑應援團》，加上優質的製作團隊，讓她放心願意跳出人生的舒適圈，嘗試全新不同的作品！

回想主持經驗，郭書瑤說多半是剛出道時擔任助理主持或是和其他人一起搭檔，這次暌違7、8年後，破天荒一個人主持外景旅遊節目，心情興奮又緊張，出外景和拍攝主視覺時，也遇到許多有趣的狀況，不時有粉絲圍觀熱情要合照等，還有阿公特地開車回頭跟她說加油，在在感受到郭書瑤的超人氣魅力！《旅跑應援團》顧名思義，節目中還將會邀請她的藝人好友們在不同的集數出現應援，包括劉品言、茵聲、蔡旻佑等，陪她一起完成這個旅程，透過和好友們一起跑步和旅行，也可以看見她不為人知最真實的一面！

《旅跑應援團》透過主持人郭書瑤和藝人好友，邊跑邊旅行，用雙腳走遍全台各地私房景點路線，好吃、好玩、好景，還有各地特色在地人事物，1月14日起，每周五晚上10點衛視中文台全台獨播。