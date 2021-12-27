香蕉香甜可口，台灣一年四季皆有產出，就連日本民眾也十分喜愛，不過許多人不知道，香蕉越甜，熱量就越低！對此，營養師菲菲（陳心驊） 表示，隨著水果越成熟，香蕉中的澱粉會轉換成單糖，因此吃起來口感會比較甜，也因為水分增加，單位熱量變得比較低。

至於外界有「彎彎的香蕉比較營養」的說法，菲菲指出，香蕉比較彎是因為想要多曬一點太陽，其營養價值跟品種還有成熟度比較相關。她進一步解釋，一串香蕉裡有很多根香蕉聚集在一起，由於陽光無法均勻照射到所有果實，因此香蕉果實為了多照到陽光，會向上生長，外型才會變得彎彎的。

不同的香蕉熟度，其營養價值及效果也有所差別。（圖片翻攝自IG／@dietitian_feifei）

最後，菲菲也分享了吃香蕉的4大好處：

▍運動能量及修復

補充醣類、電解質，醣類有助於提升運動表現、幫助肌肉修復等等。

▍心血管健康

高鉀低鈉的香蕉對心血管有益，鉀離子更可幫助調節血壓。

▍幫助消化、促進排便

香蕉富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，果寡糖也可幫助建造良好腸道環境。

▍健康小點心

一根香蕉僅100卡左右，富含維生素及礦物質，比零食的營養價值更高，是嘴饞的好選擇。