教宗感嘆 義大利「人口冬天」是悲劇 19:432021/12/27 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教宗方濟各26日感嘆義大利出生率持續下滑是悲劇，警告這現象對義國未來構成威脅。義國官方資料顯示2020年出生率，創1861年義國統一以來新低，連續十二年下滑。教宗指「人口冬天」著實令人憂慮，至少義國就有這個問題。 禁新疆產品 中企聯合會批美貿易霸權 教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職 #統一 #義國 #教宗 #感嘆 #義大利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義大利總理的兩難 04:102021/12/26 專題周報 英特爾擬在德法義蓋晶片廠及研發中心 估砸數百億美元 22:212021/12/23 財經 義大利疫情再次慘兮兮 教宗平安夜彌撒慰人心 08:582021/12/25 國際 用舌尖悠遊義大利 台北美福佛羅倫斯風味牛排上桌 16:212021/12/27 生活 兩岸統一 大陸將追求心靈契合 04:102021/12/23 產業財經 JAMEI CHEN邀ANJESS呈現義式饗宴 慢活耶誕節「醬」過最自然愜意 16:342021/12/24 生活 義大利單日確診創新高 泰國出現Omicron群聚首例 19:012021/12/24 國際 教宗方濟各 平安夜彌撒撫慰人心 04:102021/12/26 話題觀察 末代釋憲 國安會祕書長權限等201案全駁 04:102021/12/25 政治要聞 時論廣場》法律人主政，民主法治理應更好，但是…（陳長文） 19:212021/12/26 時論廣場 統一投信 獲指標九項基金獎 04:102021/12/24 投資理財 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 全球最強科技公司！不到1年暴漲6700％ 董事長也看傻 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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