教宗方濟各26日感嘆義大利出生率持續下滑是悲劇，警告這現象對義國未來構成威脅。義國官方資料顯示2020年出生率，創1861年義國統一以來新低，連續十二年下滑。教宗指「人口冬天」著實令人憂慮，至少義國就有這個問題。