日本經濟產業省27日表示，明年2月9日舉行近63萬桶戰備儲油拍賣，做為配合美國釋出原油庫存，做為持續飆升油價降溫的第一輪行動，未來會有更多原油拍賣。這批原油從九州志布志市的油槽取出，於3月20日或稍後提供給得標者。