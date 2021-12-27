日本2月初拍賣原油 配合美國釋油 19:432021/12/27 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本經濟產業省27日表示，明年2月9日舉行近63萬桶戰備儲油拍賣，做為配合美國釋出原油庫存，做為持續飆升油價降溫的第一輪行動，未來會有更多原油拍賣。這批原油從九州志布志市的油槽取出，於3月20日或稍後提供給得標者。 《國際產業》控通膨 印尼擬補貼內需食用油市場 高奇峰作品拍賣 創嶺南畫派紀錄 #拍賣 #配合美國 #原油 #油槽 #釋油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油首座電動汽車複合快充站啟用 14:062021/12/27 財經 李鎮宇專欄－2022台股主軸 半導體日不落 04:102021/12/26 財經要聞 循環材料創新專區 高雄啟動 04:102021/12/26 財經要聞 台灣中油首座電動汽車複合快充站 北市福林站揭牌啟用 14:342021/12/27 財經 德州煉油廠失火 美汽油恐難回落 04:102021/12/25 全球財經 新北耶誕二手市集 攜手彰化做公益 04:102021/12/26 焦點要聞 豪華休旅Lexus NX重磅發表 04:102021/12/26 產業．科技 南投離婚夫妻吵架 老闆被醋夫當小王丟汽油彈全身著火 17:292021/12/26 社會 興立翔機電 無油空壓機翹楚 04:102021/12/27 產業特刊 年節送禮商機大 台中市農會推出產銷履歷醬油及豆奶 15:532021/12/25 生活 黃筑憶自產自銷 賣出口碑 04:102021/12/27 地方新聞 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 全球最強科技公司！不到1年暴漲6700％ 董事長也看傻 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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