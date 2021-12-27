澳洲爆首宗Omicron死亡病例 政府堅持重新開放 19:382021/12/27 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管澳洲官方27日報導本土出現首宗Omicron死亡病例，和26日單日新增確診首度超過1萬人，創疫情爆發以來單日新高，但政府指染疫後的住院比率仍十分低，未影響醫療院所的運作，因此仍堅持重新開放計劃而不實施新防疫限制。 伊朗擔心Omicron蔓延 禁英法丹麥挪威旅客入境 桃園虎頭山環保公園整修 估2022年5月重新開放 #Omicron #死亡病例 #重新開放 #首宗 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空手道代表團12人確診 10人有症狀 感染源曝光 15:042021/12/27 生活 Omicron威脅籠罩 全球取消逾4500耶誕航班 08:032021/12/26 財經 多明尼加通報首起Omicron確診病例 12:582021/12/26 國際 以色列總理班奈特居家隔離 因14歲女兒染疫 04:162021/12/27 國際 《國際社會》澳洲確診數首破萬 出現首例Omicron死亡病例 16:482021/12/27 財經 症狀超像！ 英國半數感冒者染Omicron 專家籲多注意「這些病徵」 17:212021/12/26 國際 《國際產業》國際油價漲跌互見 美國大砍航班拖累紐約期油 14:322021/12/27 財經 醫揭春節返鄉1隱憂 若爆疫情：住院人數恐比Delta更多 10:202021/12/27 生活 1／4起入境變嚴 PCR陰性報告縮短為2天 14:162021/12/27 生活 Omicron來勢洶洶 指揮中心：二級警戒再延長至1／10 14:192021/12/27 生活 歐洲計畫耶誕節後加強防疫措施 08:282021/12/27 財經 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 全球最強科技公司！不到1年暴漲6700％ 董事長也看傻 - 財經 蝦皮店到店狂開能賺錢？內行曝「養套殺」絕招：最慘是他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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