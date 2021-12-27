儘管澳洲官方27日報導本土出現首宗Omicron死亡病例，和26日單日新增確診首度超過1萬人，創疫情爆發以來單日新高，但政府指染疫後的住院比率仍十分低，未影響醫療院所的運作，因此仍堅持重新開放計劃而不實施新防疫限制。