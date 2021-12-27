台北市交通大隊警員石明謹因擔任球評，今年7月懲戒法院第一審認定，他在電視台擔任足球賽事評論員，賺車馬費等283萬多元，並領取足協出席費5400元，違反公務員不得兼職規定，判降1級改敘，罰款20萬，他不服提起上訴。

石明謹提上訴後主張，擔任警察25年，每年嘉獎超過40支，沒有因擔任球評有影響到警察工作，他推廣及教育足球運動30年，為台灣足球界培養很多優秀的運動員，在警界、運動圈受肯定。

懲戒法院調查，石未經服務機關許可，從2011至2018年間，擔任愛爾達電視台足球評論員，共出席190次，領車馬費283萬3850元，也擔任足協紀律委員，領出席費及交通費共5400元。

懲戒法院第一審認為，《公務員服務法》規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，所謂「業務」只要以經常、持續的行為，做同一目的社會活動就是業務，將石判降1級改敘，罰款20萬元。