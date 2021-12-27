濱江汙水廠25億土地徵收案，遭到居民批評程序不正義。（居民提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府興建濱江汙水處理廠，提供一日16萬噸汙水處理量。但議員徐立信接獲近百名市民連署陳情，市府舉辦兩次公聽會，對於市府25億元以上的土地徵收案，並無提出改善措施或替代方案，彷彿只是過場，要求市政府暫緩土地徵收。衛工處表示市府必須要執行的政策都已告知民眾。

大佳里里長莊欽億表示，該處因松山機場關係為禁建區，中山區位於北市中心點怎麼會設汙水處理站，1988年即徵收稱要做汙水廠，懷疑是假借汙水處理廠徵收土地，徵收土地建物55筆，影響所有權人118人，還不包含居民，目前80幾人簽署連署書，要求土地正義，他不滿痛批，「什麼年代了還強收土地」。

大佳里民陳先生表示，工程影響周邊8個里，但土地徵收的是大佳里，第一次公聽會里長、里民甚至沒有收到通知，程序不正義。他認為，基隆河別再有汙染，但市府現在把風向帶成居民願意徵收但價格不滿意，根本是小蝦米對抗大鯨魚。

徐立信批評，市府早有定見，雖舉辦2次公聽會也未與積極居民協調，感覺只是過場，呼籲以擴建八里汙水廠至第二、三期之方式，替代新建濱江汙水處理廠，若新北做好，台北就不用再做濱江汙水廠。

衛工處副處長李志榮表示，說明會都有以電子公文通知，市府必須要執行的政策都已告知民眾，八里確定二期、三級計畫不推動，才要蓋汙水處理廠，這次徵收濕地1.26公頃，有120多個地主，很多民眾對價錢不滿意。

李志榮強調，確定會興建汙水廠，已經過市府報准，預計明年土地徵收完成、後年開始設計施工，環評審議預計最晚明年3月完成。