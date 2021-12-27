四海遊龍宣布28日起調整餐飲價格，鍋貼、水餃調漲0.5元。（讀者提供）
四海遊龍宣布28日起調整餐飲價格，鍋貼、水餃調漲0.5元。（讀者提供）

餐飲業漲潮未歇，平民小吃也難抵成本壓力，四海遊龍食品股份有限公司27日表示，受到營運成本、原物料及包裝成本等情況影響，決定28日開始鍋貼、水餃調漲0.5元，湯品類調漲5元，飲品、小菜少部分調漲5元。

另一間鍋貼業者八方雲集，12月16日已調整價格，鍋貼、水餃漲價0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變。

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