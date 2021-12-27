四海遊龍也喊漲 明起鍋貼、水餃調漲0.5元 19:172021/12/27 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四海遊龍宣布28日起調整餐飲價格，鍋貼、水餃調漲0.5元。（報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四海遊龍宣布28日起調整餐飲價格，鍋貼、水餃調漲0.5元。（讀者提供） 餐飲業漲潮未歇，平民小吃也難抵成本壓力，四海遊龍食品股份有限公司27日表示，受到營運成本、原物料及包裝成本等情況影響，決定28日開始鍋貼、水餃調漲0.5元，湯品類調漲5元，飲品、小菜少部分調漲5元。 另一間鍋貼業者八方雲集，12月16日已調整價格，鍋貼、水餃漲價0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變。 安口仿手工水餃機 水餃飽滿更有型 通勤族小確幸！明年元旦起 北市享「機車轉乘捷運優惠」單筆折扣5元 #5元 #鍋貼 #調漲 #水餃 #四海遊龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小確幸來了！自備環保杯省5元 14:462021/12/22 生活 台南美食之都撐不住 明年漲聲響起 04:102021/12/27 地方新聞 漲風吹向衛生紙 永豐餘領華紙啟行情 12:432021/12/24 財經 省5元機車轉捷運優惠 北市再納50停車場 04:102021/12/24 地方新聞 新北路邊停車行動支付加碼優惠 每3筆現折5元 10:532021/12/24 生活 新北2022年公告土地現值及地價「向上調漲」 09:592021/12/24 區域情報-新北 衛生紙漲定 網購激增3倍恐掀搶購 04:102021/12/25 焦點要聞 龍劭華入夢卸父職 王樂妍寬心學放下 04:102021/12/24 娛樂新聞 年關近又逢原物料漲 美食之都撐不住 明年元月漲聲響起 17:232021/12/26 生活 漲定了！高市計程車費率14年未調整 春節農曆年前確定調漲 17:432021/12/27 生活 地王出爐！新北土地現值調漲3.5％ 這一區平均調幅最高 19:112021/12/23 財經 生活熱門新聞 柯文哲第3劑不打AZ改打這款疫苗 接種完變臉：怎麼這麼痛 - 生活 小一數學考「10人搭公車7人下車剩幾人？」 全班寫3竟算錯 - 生活 人妻在家只穿內褲亂晃 尪崩潰：兒子要高三了 - 生活 不是2劑AZ＋莫德納！英國報告曝對抗Omicron疫苗最強組合 - 生活 心臟頻頻跳針 恐引發致命腦中風？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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